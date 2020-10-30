شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر عقود خام برنت خسائر قوية يوم أمس ليقترب من حاجز 37.00 دولار، ويرتد صعوداً ليتذبذب حول مستوى 38.50 الآن، بينما لا يزال السيناريو السلبي الرئيسي قائماً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 36.36 كهدف رئيسي تالي.

بالمقابل، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 39.25 ثم 40.23 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 39.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط