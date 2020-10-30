شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بقوة – تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية وهاجم مستوى 36.10 ليسجّل مستوى 34.90 يوم أمس، وارتد صعوداً للتذبذب حول المستوى الأول، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.
من هنا، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 34.30، مع الانتباه إلى أن اختراق 37.55 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لإجراء تصحيح لحظي صاعد قبل العودة للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 37.55
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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