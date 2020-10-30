شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعيد الاختبار – تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة صعوداً ليجري عملية إعادة اختبار لمستوى 23.60 المكسور مسبقاً، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 22.13 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 23.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 25.06.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.60 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط