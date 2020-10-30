الذهب يلامس الهدف – تحليل - 30-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد بعد ملامسة هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1860.90، مما يبيّن قوة وأهمية هذا المستوى، ويتجه نحو إعادة اختبار الدعم الأفقي المكسور سابقاً والذي يتحول إلى مقاومة الآن عند 1882.40، مع ضرورة مراقبة السعر عند هذه المستوى، حيث يحتاج للتماسك دونه ليبقى السيناريو السلبي قائماً للفترة القادمة.
وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه بكسر 1860.90 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1794.85 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1882.40 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاختبار مستوى 1901.80 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1890.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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