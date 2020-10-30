شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف – تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من ملامسة هدفنا المنتظر عند 1.3362، ويواجه مقاومة قوية هناك ليرتد هبوطاً ويتجه نحو اختبار محتمل لأرضية الدعم التي تشكّلت عند 1.3240 بعد اختراقه مسبقاً، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من سلبيته ليقترب من مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3362 مطلوب لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.3500 ثم 1.3612، بينما يمثل كسر 1.3240 عامل سلبي سيضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3390

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد