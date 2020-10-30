شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين محاولة لاختراق مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 شكّل حاجز مقاومة قوي أمام المحاولات الإيجابية، ليدفع السعر للانخفاض من جديد، تحفّزه السلبية التي تظهر بوضوح من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 105.20، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 103.65.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.60 والمقاومة 105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط