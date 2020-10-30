شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.2970 واستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.2845 وتمتد إلى 1.2705.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، بينما يمثل اختراق 1.3000 مفتاح توقف الضغط السلبي الحالي والتوجه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2845 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط