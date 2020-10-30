شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر مستوى 1.1720 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مستهدفاً زيارة مستوى التصحيح التالي الذي يتواجد عند 1.1540.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1.1720 ثم 1.1750 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للتعافي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1600 والمقاومة 1.1750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط