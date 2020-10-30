شكرا لقرائتكم خبر عن 215.4 مليون دولار واردات مصر من القمح فى شهر أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من القمح خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصري من القمح في شهر أغسطس الماضي نحو 215.4 مليون دولار، مقابل 223.5 مليون دولار في شهر أغسطس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 3.6%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات القمح جاءت ضمن قائمة السلع التي تراجعت قيمة وارداتها في شهر أغسطس الماضي، والتي ضمت كلا من واردات منتجات البترول بنحو 271.1 مليون دولار، مقابل 535.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 49.4% يليها الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 182.9 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 330.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 44.7%.

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وضمت قائمة السلع الأكثر تراجعا في قيمة وارداتها كلا من مواد كيماوية وغير عضوية 180.5 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 195.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 7.7%، ثم واردات اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 166.7 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 204.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 18.5%.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى 3.02 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 3.80 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 20.5٪.