شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة تبدأ من 110 جنيهات للكندوز و 120 للضأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-10-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وترواحت أسعار اللحوم الكندوز من 110-130 جنيها وسجلت أسعار اللحوم الضأن من 120-140 ، بينما سجلت جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو ، وتراواحت أسعار البرجر البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وأسعارالكوارع الواحدة بين 80-120جنيها. Advertisements والجدير بالذكر أنه لزيادة انتاج اللحوم والالبان قررت الحكومة منح تراخيص تشغيل مايقرب من 56 ألف مزرعة حيوانية و داجنة وعلفية ، و بلغت مخصصات حجم البتلو حوالي4 مليار جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النمو، خاصة بعد نجاح المشروع فى تسمين 138 ألف رأس من خلال 15 الف مربى مستفيدين من المشروع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة تبدأ من 110 جنيهات للكندوز و 120 للضأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.