شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أسعار المنتجين في استراليا خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت نمو 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 1.2% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الثالث استقرار الانكماش عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساع الانكماش إلى 0.8%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نمو أسعار المنتجين في استراليا خلال الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.