شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع النمو الإنتاج الصناعي في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 4.0% مقابل 1.0% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 3.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 9.0% مقابل 13.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 7.2%.

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