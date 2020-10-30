الاقتصاد

تعرف على أبرز طرق الحفاظ على المحاصيل والزراعات فى فصل الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى النجارى ، عضو الشعبة العامة للمصدرين ، فى الاتحاد العام للغرف التجارية أن أهم المحاصيل الشتوية هى الموالح  والفول ، والرمان ، والجوافة ومعظم هذه المحاصيل يخصص جزء منها للتصدير، موضحا أن هذه المحاصيل مثل معظم الزراعات الشتوية تتأثر بالمناخ والطقس ، لذلك تلجأ المزارع الكبرى لحماية هذه المحاصيل من خلال عدة طرق منها : 

  

أولا -  رش المحصول ببعض المواد المغذية لدعم القدرة على مواجهة الطقس . 

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ثانيا -  اختلاف مواعيد الرى لأن المياه تساهم فى تدفئة المحصول 

 

ثالثا - الاعتماد على الصوب  الزراعية أفضل من الزراعات المكشوفة حيث تتحكم الصوب فى درجات الحرارة وخروج سلع ناضجة لا تتأثر بالعوامل المناخية .

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