شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للاحصاء" ارتفاع أعداد السفن العابرة لقناة السويس لـ 1184 سفينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل إعداد السفن العابرة بقناة السويس ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ عدد السفن العابرة نحو 1184 سفينة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 1110 سفينة في شهر سبتمبر عام 2019، وذلك بزيادة بلغت 74 سفينة، بينما تراجع عدد ناقلات البترول العابرة للقناة ليصل إلى 354 ناقلة بترول في سبتمبر الماضي، مقابل 412 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 58 ناقلة بترول.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حمولة السفن تراجعت بشكل طفيف في شهر سبتمبر الماضي، وبلغت 95.8 مليون طن، مقابل 99 مليون طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 3.2 مليون طن فقط.

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وشهد يوم السبت الماضي عبور سفينة الحاويات CMA CGM JACQUES SAADE أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من ميناء سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.

وتتبع سفينة الحاويات العملاقة الخط الملاحي الفرنسي "CMA CGM" وتحمل اسم جاك سعادة مؤسس المجموعة وهى واحدة ضمن سلسلة سفن تضم 9 سفن من نفس الطراز والمواصفات يتم بناؤها بترسانة Jiangnan بالصين ، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 62 متراً، بحمولة 236 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23 ألف حاوية مكافئة، وتسجل السفينة خلال عبورها القناة ضمن رحلتها من سنغافورة إلى أوروبا رقما قياسيا جديدا، حيث تحمل على متنها 21203 حاوية مكافئة.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وتوفير التسهيلات والخدمات الملاحية من القاطرات المصاحبة وتعيين مجموعة من كبار المرشدين لضمان العبور الآمن.