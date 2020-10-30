شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأفريقى والتعاون الدولى للمستثمرات العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق "الاثنين" المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر السنوى 23 لاتحاد المستثمرات العرب تحت عنوان " تحت عنوان "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي" سياحة تنمية مستدامة ، والذى ينظمه الإتحاد بالاشتراك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية وتحت رعاية الأمانة العامة للجامعة ، على أن تستكمل فعاليات المؤتمر في مدينة "الجلالة" خلال الفترة من 3-5 نوفمبر المقبل .

ويعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه على المستوى العالمى يعقد فى مدينة الجلالة ، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020 ، وقالت د. هدى يسي ، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، فى تصريحات صحفية ، سيتم افتتاح المؤتمر فى بيت العرب جامعة الدول العربية ، كما تم اختيار " مدينة الجلالة " لتوضيح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ والاستراتيجية المستقبلية لصالح أبناء بلادنا لاقامة مدينة بهذا الحجم وهذا التميز مما يعد فخر لكل مصرى ولكل عربى .

وقالت يسى ، من أبرز ضيوف المؤتمر حضور وفد رفيع المستوى يضم السيدة الأولى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا. تشاد .نيجيريا والسودان .جيبوتي من افريقيا ، و أما الدول العربية تشارك كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا ، مشيرة الى أن برنامج المؤتمر يعتمد على فكرة الجلسات الثنائية بين أصحاب المشروعات والصناعات المتميزة ورجال وسيدات الأعمال المستثمرين والمستثمرات الراغبين في المشروعات ذات الدراسات الواضحة الوافية .

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ومن جانبها ، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة ، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ، إن رعاية الجامعة للمؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب يرجع إلى الأهمية التي توليها الأمانة العامة للجامعة العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك ، مشيرة إلى أن مثل هذه المؤتمرات تسهم بشكل كبير في دفع الحركة الاستثمارية للمرأة العربية من خلال تجمع كبار المستثمرات والمستثمرين في الدول العربية والأفريقية .

وبدوره ، أكد المستشار فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والأفريقية وتضافر الجهود للنهوض بالتبادل التجاري العربي – الأفريقي وتعظيم الاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى حث الدول العربية والأفريقية على الاستثمار سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام في كافة المجالات الاستثمارية وخاصة مجال السياحة لما لها من دور هام في تقريب الشعوب وتأصيل العادات والتقاليد .

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود جامعة الدول العربية في دعم منظمات المجتمع المدني العربية العاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، واستنادا للدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية ، وانطلاقا من التعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشئون الاجتماعية –إدارة منظمات المجتمع المدني) واتحاد المستثمرات العرب.