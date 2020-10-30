شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الواردات المصرية من اللحوم لـ 204 ملايين دولار فى شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية تراجع الواردات المصرية من اللحوم في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 204.7 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 222.5 مليون دولار في شهر أغسطس عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 8%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات اللحوم جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر تراجعا في استيرادها خلال شهر أغسطس الماضي، ومن بينها الواردات المصرية من الذرة وبلغت نحو 152.8 مليون دولار، مقابل 155.7 مليون دولار في شهر أغسطس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 1.9%.

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وضمت القائمة كلا من واردات منتجات البترول بنحو 271.1 مليون دولار، مقابل 535.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 49.4% يليها الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 182.9 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 330.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 44.7%.

وشملت القائمة أيضا كلا من القمح وبلغت وارداته نحو 215.4 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 223.5 مليون دولار في شهر أغسطس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 3.6%، يليها واردات المواد الكيماوية وغير العضوية 180.5 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 195.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 7.7%، ثم واردات اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 166.7 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 204.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 18.5%.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز في الميـزان التجاري 3.02 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 3.80 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 20.5٪