شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 19.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 40.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 149.6 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول بلغ 42.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول 131.5 مليون جنيه، ثم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 51.2 مليون ورقة وبقيمة تداول 131.4 مليون جنيه، ثم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 25.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 121.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

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وفى المركز السادس "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 80.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 117.4 مليون جنيه، ثم "جي بي اوتو" بحجم تداول 36.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 100.1 مليون جنيه، ثم "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" بحجم تداول 70 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 92 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 7.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 90.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "البنك المصري لتنمية الصادرات" بحجم تداول بلغ 6.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 90.8 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.