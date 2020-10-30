شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 20.3%، وجاءت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.6%.

وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 904.9 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 791.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.6%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 647.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7%.

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وجاء فى المركز السادس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 599.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 507.1 مليون جنيه بنسبة 5.5%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 389.9 مليون جنيه بنسبة 4.2%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 378.1 مليون جنيه، و 310.1 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 3.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.3% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.89% مغلقًا عند مستوى 2743.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.17% مغلقًا عند مستوى 12478.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.40% ليغلق عند مستوى 1200.93 نقطة.