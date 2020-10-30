شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للكاوتشوك تعلن استمرار خطة نقل المصانع خارج الكتلة السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد العزيز أبو سليمان، عضو مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أن خطط نقل المصانع خارج الكتل السكنية مستمرة، حيث يجرى الاختيار من عدة أماكن منها أرض شركة طنطا للكتان.

وقررت الجمعية العامة لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين، وقف نشاط الشركة بفرع شبرا لارتفاع الخسائر مع استمرار العمل بفرع طنطا، كما قررت الجمعية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية وبحضور ابراهيم مرسى رييس شركة ناروبين، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتفويض رئيس الجمعية العامة بذلك، مع التوافق مع تعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020 .

أضاف عبد العزيز أبو سليمان لـ" الخليج 365 " ان فرع طنطا يحقق أرباح بلغت 2.1 مليون جنيه فيما حقق مصنع شبرا مجمل خسائر بلغت 1.6 مليون جنيه، لافتا إن هذا لا يعنى استمرار الفرع فى مكانه فى قلب الكتلة السكنية، حيث سيتم نقله ايضا ضمن خطة التطوير والتحديث التى تنتهجها الشركة القابضة الكيماوية.

أوضح أبو سليمان، أن الخسائر نتيجة المنافسة مع المستورد الذى يباع فى الأسواق بأقل من تكلفة المحلى، بجانب جائحة كورونا التى أثرت على الاقتصاد كله وليس على شركة ناروبين، خاصة زيادة تكاليف الانتاج وارتفاع تكلفة المبيعات إلى قيمة المبيعات بنسبة 106.5%، بجانب ضعف المبيعات .