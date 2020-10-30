شكرا لقرائتكم خبر عن عقود برنت تغلق منخفضة 1.47 دولار أو 3.76% إلى 37.65 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت عقود برنت اليوم منخفضة 1.47 دولار، أو 3.76%، إلى 37.65 دولار للبرميل، وسجلت عقود النفط الأمريكى عند التسوية 36.17 دولار للبرميل، منخفضة 1.22 دولار أو ما يوازي 3.26%.

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