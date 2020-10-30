شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تسجل أدنى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتصاعد أزمة فيروس كورونا التي ربما تؤثر سلبيا على الطلب.



وتحسنت الأحوال المناخية في عدد من الدول الزراعية حول العالم كالولايات المتحدة وروسيا والبرازيل الأمر الذي يعني تحسن جودة المحاصيل ووفرة المعروض منها مما يضغط على الأسعار.

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وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية بيع 2.244 مليون طن من الذرة في الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات تتراوح بين 700 ألف طن و1.5 مليون طن.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 94.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.1 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% إلى 3.98 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 4.04 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 3.93 دولار.