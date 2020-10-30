شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار بعد تسجيل خسائر حادة في الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة في ختام تعاملات اليوم الخميس على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية قوية.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بأربعين ألف طلب إلى 751 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

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وفي سياق متصل، سجلت القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 33.1% خلال الربع السنوي الثالث في القراءة الأولى الصادرة اليوم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:34بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 94.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.1 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 23.36 دولار للأوقية بعد إغلاق جلسة أمس الأربعاء على انخفاض بنسبة 4.9%، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 23.650 دولار في حين سجل أقل سعر عند 22.625 دولار.