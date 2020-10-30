شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني ينخفض أمام الدولار رغم أنباء عن مزيد من التقدم في ملف "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من التقدم المحرز في المفاوضات بشأن "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.



ووقع الجنيه الإسترليني تحت وطأة الضغوط في ظل تجدد الاضطرابات المالية في الأسواق نتيجة تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول حول العالم خاصة في قارة أوروبا.

Advertisements



كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت أمس فرض إغلاق شامل في جميع انحاء البلاد نتيجة تفشي الفيروس وإعلان فقدان السيطرة عليه، كما كشفت الحكومة الألمانية عن قرار بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح لاحتواء المرض.



وذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج" أن ثمة تقدم تم إحرازه في المفاوضات بين لندن وبروكسل وسط آمال بإمكانية التوصل إلى صفقة تجارية بين الجانبين بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2934، وسجل أعلى سعر عند 1.3026 في حين سجل أقل سعر عند 1.2881.