شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات حكومية إيجابية في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بأربعين ألف طلب إلى 751 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

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وفي سياق متصل، سجلت القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 33.1% خلال الربع السنوي الثالث في القراءة الأولى الصادرة اليوم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:40بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 94.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.1 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.20 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1868 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى سعر عند 1885.1 دولار وأقل سعر عند 1859.2 دولار.