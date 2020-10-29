شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره و"برنت" يهبط بحوالي 4.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل أزمة فيروس كورونا وتصاعدها في بعض الدول على مستوى العالم، وزاد الخام خسائره بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ويخشى مراقبون من ضعف الطلب العالمي على النفط مجددا مع عودة بعض الدول مثل فرنسا لإغلاق شامل لمدة شهر وفرض إغلاق جزئي على المطاعم والحانات في ألمانيا.



وكانت إدرة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بـ4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع إنتاج الخام المحلي في الولايات المتحدة بـ1.2 مليون برميل يوميا إلى 11.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 94.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.1 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.9% إلى 35.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 37.7 دولار وأقل سعر عند 34.9 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4.1% إلى 37.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 39.4 دولار وأقل سعر عند 36.6 دولار.