4 عناصر يجب مراعاتها عند وضع المزيج التسويقي للمنتج

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الإلمام بالتفاصيلوأشار المختص في تطوير الأعمال عبدالله السعد خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر (zoom) بعنوان (كيف تختار مزيجك التسويقي) إلى ضرورة الإلمام بالعملية التسويقية والإلمام بكامل التفاصيل حول المنتج المراد تسويقه بما في ذلك الموردين الرئيسيين والمنافسين والعناصر التي يمكن استخدامها في عملية التسويق قبل وضع الاستراتيجية والخطط لإطلاقه.
الميزة التنافسية
وأكد على أن المعلومات تمثل صلب العملية التسويقية ومحورها، وأن على المسوقين الإلمام الكامل بكافة التفاصيل حول المنتج المراد تسويقه، والموردين، والمنافسين في المحيطين المحلي والإقليمي، وذلك بدراسة مميزاتهم التنافسية، مؤكدا غلى أن استراتيجية التسويق واحدة مهما كانت طبيعة المنشأة، وشدد على أهمية التعرف على المنتج والميزة التنافسية التي يقدمها، واحتياجات العملاء، وكيف سيلبيها المنتج.
شرائح مهمة
وأفاد بأن عملية التسويق للمنتج لا تكتمل إلا بإدراك الشرائح المستهدفة في عملية التسويق، كالموردين وهم من يبيعون المواد الخام اللازمة للمشاريع، والحلفاء الذين يمكن الدخول معهم في شراكات تسويقية فهم من يقدمون خدمة مقابل خدمة أو بسعر التكلفة، وكذلك العملاء الذين توجه إليهم السلع والمنتجات، والمنافسون الذين يقدمون نفس المنتج أو الخدمة وينافسون في الوصول إلى العميل، بالإضافة إلى المقاولين والذين يأخذون مشاريع من الباطن مرتبطة بالخدمة أو المنتج.
منافذ التسويق
وأبان أن اختيار المنافذ التسويقية من العناصر المهمة، ويحتاج ذلك إلى خبرات واسعة في مجال التسويق وترويج المنتجات والخدمات، ويجب تكوين قاعدة بيانات لذلك، وفي الغالب الأمر مرتبط بثلاثة جوانب هي منافذ العرض، ومنافذ التوزيع، ومنافذ الوكالات التجارية.
4 عناصر للمزيج التسويقي:
- طبيعة المنتج
- مكانة العميل الاجتماعية ووضعه المادي
- وضع السوق المستهدفة واتجاهاتها
- تكاليف المنتج وهامش ربحه
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