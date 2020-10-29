شكرا لقرائتكم خبر 574 % زيادة في قيمة تمويلات بنك التنمية للمنشآت في الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد بنك التنمية الاجتماعية تمويل 723 منشأة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، خلال الربع الثالث للعام الحالي 2020، بحسب التقرير ربع السنوي الصادر عن البنك أمس، مشيرا إلى أن نسبة النمو في قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة بلغت 574% مقارنة بالربع المماثل لعام 2019.

وذكر أن عدد المستفيدين خلال الربع الثالث تجاوز 60 ألف مستفيد، وبتمويل فاق 3 مليارات ريال، وبنسبة نمو بلغت 68% عن الربع المماثل للعام الماضي 2019.

وأفاد التقرير بأن البنك مول أكثر من 8000 أسرة منتجة بقيمة تمويل بلغت 94 مليون ريال، بنسبة نمو 177% عن الربع السابق.

وفيما يتعلق بمنتج نفاذ للعمل الحر وهو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة دخلهم الشهري، فقد اعتمد البنك تمويل أكثر من 24 ألف مستفيد بقيمة بلغت 1.3 مليار ريال، تنوعت بين تمويل النقل التشاركي ممن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات، وأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية.

وعلى صعيد برامج التمويل الاجتماعي فقد مول البنك أكثر من 23 ألف مستفيد بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال، شملت تمويل منتج الزواج والأسرة والترميم، وكنفا مخصصا لدعم السيدات، حيث مول البنك من خلال هذا المنتج 1270 سيدة بقيمة تجاوزت الـ37 مليون ريال.

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ويحرص بنك التنمية الاجتماعية على رفع مستوى الوعي المالي وتعزيز وتشجيع ثقافة الادخار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث بلغ عدد مشتركي برنامج زود الادخاري للأفراد والأسر المنتجة خلال الربع الثالث 2020 أكثر من 14.5 ألف مشترك، بنسبة نمو 19% عن الربع المماثل عام 2019، ليصل عدد مشتركي برنامج زود الادخاري لـ50 ألف مشترك حتى نهاية الربع الثالث 2020، بمجموع مدخرات فاق الـ 140 مليون ريال.

ويقدم بنك التنمية إلى جانب خدماته التمويلية عددا من الخدمات غير المالية بهدف تنمية أفراد المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، من خلال إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة والبرامج والخدمات، حيث دشن البنك أحد أبرز الفعاليات التنموية لدعم وتحفيز الأسر المنتجة تمثلت بفعالية (90 منتجا بأيد سعودية)، ضمن إسهامات البنك للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الـ90 بمنتجات مهنية وحرفية ونوعية أنتجت وصنعت بأياد سعودية.

أبرز إحصاءات الربع الثالث 2020: