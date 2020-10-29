مطار الملك خالد الثاني شرق أوسطيا بالحصول على شهادة الاعتماد الصحي

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث «بعد الالتزام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، حصلنا -بفضل الله وتوفيقه- على هذا الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي (ACI)، والذي يأتي تأكيدا على جهود الشركة في توفير أفضل السبل لتقديم تجربة سفر آمنة وصحية لمسافري مطار الملك خالد الدولي». وبين المغلوث أن تحقيق مطار الملك خالد الدولي لهذا الإنجاز العالمي يعد تعزيزا لموقعه الاستراتيجي عالميا، والتي طبقت فيه الشركة أعلى المعايير الصحة والسلامة وفقا لما أقرته الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) وبما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.وقال «إن مطارات الرياض حرصت منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية لبعض الفئات المستثناة، على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة.
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