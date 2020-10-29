شكرا لقرائتكم خبر مطار الملك خالد الثاني شرق أوسطيا بالحصول على شهادة الاعتماد الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض إنجازا عالميا بحصوله على (شهادة الاعتماد الصحي Airport Health Accreditation (AHA) الممنوحة من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) كثاني المطارات في الشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد من خلال تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة (كوفيد-19) للتأكد من صحة وسلامة العاملين والمسافرين جميعا عبر مطار العاصمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث «بعد الالتزام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، حصلنا -بفضل الله وتوفيقه- على هذا الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي (ACI)، والذي يأتي تأكيدا على جهود الشركة في توفير أفضل السبل لتقديم تجربة سفر آمنة وصحية لمسافري مطار الملك خالد الدولي». وبين المغلوث أن تحقيق مطار الملك خالد الدولي لهذا الإنجاز العالمي يعد تعزيزا لموقعه الاستراتيجي عالميا، والتي طبقت فيه الشركة أعلى المعايير الصحة والسلامة وفقا لما أقرته الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) وبما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.

وقال «إن مطارات الرياض حرصت منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية لبعض الفئات المستثناة، على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة.