الصندوق الزراعي يدعم جمعيتي الصيادين والنحالين في جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية الزراعية أمس مذكرتي تفاهم مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك، والجمعية التعاونية للنحالين في منطقة جازان، تشمل دعم المستفيدين في الأنشطة الزراعية الريفية، في إطار دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المناطق، وذلك ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة.

ووقع المذكرتين مدير فرع الصندوق المكلف في منطقة جازان المهندس فواز زعقان، مع كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمنطقة جازان، حمود الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنحالين في محافظة صبيا، يحيى عامري، بحضور أعضاء الجمعيتين والصندوق.

وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع الجمعيتين في مجال صيد ومستلزمات الأسماك وتربية النحل وإنتاج العسل، وفقا لشروط ولوائح ومعدلات الصندوق، وتأتي ضمن برامج وأنشطة الصندوق في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي والريفي، ورفع كفاءته الإنتاجية واستدامته باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، وذلك عن طريق تمويل تلك المجالات وتقديم قروض ميسرة للمزارعين.

ويحرص الصندوق على تفعيل التعاون، وخاصة مع قطاع كبير ومهم مثل الجمعيات التعاونية، من أجل تطوير أدائها لتحقيق أهداف تطوير القطاع الريفي الزراعي بما ينسجم وأهداف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.