شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تعاون لتعزيز دور القطاع الخاص في مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع المذكرة بمقر المجلس كل من رئيس المجلس عجلان العجلان، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي كنسارة.وينطلق هذا التعاون الاستراتيجي مدفوعا بالأدوار المهمة التي يؤديها كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة، ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق أهداف رؤية 2030، فيما يعد برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد أهم برامج الرؤية التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسعى ضمن أهدافه إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، كزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الروحانية والثقافية بالتعاون مع الشركاء في القطاع.
تحسين الخدمات
وأكد العجلان على أهمية مذكرة التعاون التي وقعها المجلس مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي، في ظل الاهتمام الواضح من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني، خاصة قطاع خدمة ضيوف الرحمن، وفي ضوء ما تضمنته المذكرة من بنود تدعم بمشيئة الله مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز مشاركته في تحسين الخدمات والتشريعات ذات الصلة بالقطاع.
توفير الفرص
وأوضح كنسارة أن الاتفاقية تسعى إلى رفع مستوى الشراكة والتفاعل مع القطاع الخاص كشريك رئيس في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن هذا التعاون مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية، يأتي في سياق العمل المشترك مع الشركاء في قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تطوير وتحسين اقتصاديات منظومة الحج والعمرة، وتوفير الفرص والممكنات للقطاع الخاص ليستفيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها هذا القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة تعاون لتعزيز دور القطاع الخاص في مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.