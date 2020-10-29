شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة بـ1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 27.5 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 299.6 مليون ورقة، بقيمة 769.4 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 291.6 مليون ورقة بقيمة 441.2 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 74.8 مليون ورقة بقيمة 333.2 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 164.2 مليون ورقة بقيمة 333 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 60.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 313 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 65 مليون ورقة منفذة بقيمة 191 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 60.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 181.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 75.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 171.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 9.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 153.1 مليون جنيه.

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وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 2.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 8.1 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 11.8 ألف ورقة بقيمة 719.1 ألف جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.3% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.89% مغلقًا عند مستوى 2743.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.17% مغلقًا عند مستوى 12478.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.40% ليغلق عند مستوى 1200.93 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 605.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 314 مليار جنيه إلى 304 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 185.7 مليار جنيه إلى 191.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.2%.