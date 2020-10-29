شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقى مطورى القاهرة الجديدة ويؤكد: الدولة تدعم القطاع العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، اجتماع مساء اليوم الخميس ، مع جمعية مطورى القاهرة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات التي تقدمت بها الجمعية، وذلك بحضور المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، والمهندس محمد غباشي نائب رئيس الجمعية ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

من جانبه قال المهندس محمد غباشى، نائب رئيس الجمعية، أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أكد على دعم الدولة للاستثمار والمستثمرين في مصر، وخاصة القطاع العقارى، وأشاد بالجهود المبذوله في تطوير القاهرة الجديدة على وجه الخصوص ، مضيفا أن الوزير استجاب لعدد من مطالب الجمعية، منها تطبيق قرار الهيئه بخصوص تعديل قرار توحيد الواجهات والذي كان تم تقديمه من قبل الجمعيه سابقاً بتاريخ 20/11/2019 بأن يكون التوحيد خاص بالطابع المعماري من خلال الألوان والخامات مع إختلاف التصاميم ولكنه لم يطبق حتى الآن من خلال جهاز مدينه القاهره الجديده، موضحا أن استجابة الوزير كانت فورية حيث أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على تنفيذ قرار الهيئه كاملاً وسرعه تنفيذ القرار و سيتم مقابلة رئيس الجهاز بأقرب وقت للتأكيد على ذلك.

وتابع غباشى ، قائلا" أما بخصوص الطلب المقدم والخاص بالسماح للاراضى بمساحة 720م2 لعدد 3 شقق بالدور مع دفع العلاوه المقرره 701ج /م2 والارض بمساحة 940 م2 يسمح بعدد 4 شقق بالدور مع دفع العلاوة المقرره 468 ج/م2 ، ووعد الوزير بدراسة ذلك طبقاَ للكثافة المسموح بها للفدان لإمكانية استيعاب المرافق.

وقال الغباشى ، أنه بخصوص السماح بتقسيط علاوة الشقة الزياده التي تم السماح بها في قرار هيئه المجتمعات العمرانيه، أكد الوزير أن الدوله تسمح بتقسيط تلك المبالغ وأنها تقدم تسهيلات لكافه طلبات التقسيط الخاصة بأي مستحقات تخص الدولة مع اضافة الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزى المصرى .

Advertisements

وأشار محمد غباشى ، إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وعد بسرعة الإنتهاء من المرافق الخاصه ببعض المناطق التي طرحتها الهيئه مؤخراً مثل ( النرجس الجديدة وبيت الوطن وشمال الرحاب) وأنه سيتم الإنتهاء منها عن قريب وفي أسرع وقت وأنه يراقب هذا الموضوع عن كثب ويعطيه أولويه خاصة أنه وصل الى تغيير الشركة المسئولة عن المرافق بالنرجس الجديده لتأخرها في التسليم في الموعد المحدد.