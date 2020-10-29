شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 17 سفينة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4930 طن تشمل 800 طن فوسفات و1080 طن نترات أمونيوم و3050 طن رمل ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37780 طن تضم 19182 طن قمح و1102 طن خشب زان و5500 طن ذرة و4215 طن ابلاكاش و7781 طن خردة . ‎

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 675 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطا وبطاطس وفاصوليا وورق عنب وخضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( بصل وسمسم وريحان وبردقوش وبرسيم وزيتون وشيح و كتان ولب و نعناع وشمر وكركدية ) وفواكة ( رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والمغرب والجزائر واسبانيا وامريكا وهولندا وسيريلانكا وايطاليا والهند وباكستان والمانيا والصين .

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كما بلغ عدد الحاويات الوارد 164 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1226 حاوية مكافئة، وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112981 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31893 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2622 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3782 شاحنة منها 415 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 22289 من البضائع العامة .