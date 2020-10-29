شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. الليرة التركية تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهرى منذ أغسطس 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 29-10- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها، تسجيل الليرة التركية أسوأ أداء شهرى لها منذ أغسطس 2018، وإعلان وزارة الصناعة توقيع اتفاقية الشراكة مع اليونيدو قريبا بهدف تعزيز تنافس الصناعة دوليا، بالإضافة إلى تصريح وزير المالية حول الاقتصاد المصرى استطاع الصمود فى أزمة «كورونا».

الليرة التركية تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهرى منذ أغسطس 2018

كشفت وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم الخميس، أن الليرة التركية فى طريقها إلى تسجيل أسوأ أداء شهرى منذ أغسطس 2018، مما أثار تكهنات بأن البنك المركزى التركى سيتجه مرة أخرى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لوقف الانهيار .

وأوضحت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكترونى، أنه ومنذ بداية أكتوبر الجارى ، فقدت العملة التركية حوالي 7% من قيمتها مقابل الدولار.

الاتصالات: ارتفاع حجم المعاشات المنصرفة من البريد لـ7 مليارات جنيه يوليو الماضى

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول حجم المعاشات المنصرفه من الهيئة القومية للبريد، إلى 7.096 مليار جنيه فى يوليو 2020 مقابل 5.38 مليار جنيه فى يونيو 2020 ونحو 5.45 مليار جنيه في يوليو 2019.

وزيرة الصناعة: توقيع الشراكة مع اليونيدو قريبا بهدف تعزيز تنافس الصناعة دوليا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية بصدد توقيع اتفاق برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الذي يستهدف المساهمة في تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقطاع الصناعي في مصر، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بهذا البرنامج بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً.

الثروة الداجنة: استقرار أسعار الدواجن عند 23 جنيها للكيلو للمستهلك

شهد اليوم الخميس 29-10-2020 استقرارا فى أسعار الدواجن حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية،أن أسعار الدواجن مستقرة منذ بداية شهر أكتوبر وذلك بفضل ما تم من طفرة فى انتاج الدواجن بالرغم من الأزمة العالمية كورونا حيث أظهرت التقارير الأخيرة وصول حجم الإنتاج الي 14 مليار دجاجة سنويا بزيادة مليار دجاجة وهو حقق الاكتفاء الذاتى.

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هالة السعيد: 136.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع التنمية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات قطاع التنمية العمرانية بخطة عام 2020/2021، كشف عن ارتفاع مخصصات القطاع بما يحقق احتياجات الدولة المصرية ويعكس التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات الكبرى وكذلك التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع التنمية العمرانية يهدف إلى الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسـية للسـكن والعمـل

وزير المالية: الاقتصاد المصرى استطاع الصمود فى أزمة «كورونا»

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود فى أزمة «كورونا»، واحتواء تداعياتها، بما أنجزناه من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، موضحًا استمرار الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية على النحو الذى يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحفيف حدتها.

النفط يواصل خسائره وسط تجدد المخاوف من إغلاقات كورونا وتخمة معروض

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، مواصلة خسائرها بعد أن فقدت خمسة بالمئة في الجلسة السابقة، مع إعادة حكومات فرض قيود لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ووسط مؤشرات على تخمة معروض عالمي آخذة بالتنامي.

شعبة الأدوية تطالب بحل معوقات التصدير وأبرزها شهادات التداول الحر

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك عدد من معوقات تصدير الأدوية التى نطالب بالتدخل لحلها لقدرة المنتجات المصرية على منافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية، خاصة وأن لدينا فائضا فى الكثير من إنتاج الدواء عن احتياجات السوق المحلى ومن أهم هذه المعوقات.