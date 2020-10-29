شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض مع تصاعد أزمة فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم.



كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت بالأمس إعادة فرض قيود إغلاق شامل على كافة انحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا بوتيرة سريعة وخروج المرض عن السيطرة.



ويقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا من حاجز 45 مليون حالة على مستوى العالم في حين توفي نحو 1.180 مليون شخص حتى الآن.

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وأثنت منظمة الصحة العالمية على جهود وكالات وحكومات في بعض الدول تسعى لتطوير لقاحات للوقاية من فيروس كورونا واحتواء الأزمة.



وتحدثت مصادر عن أن شركات على رأسها "جونسون أند جونسون" و"فايزر" تقتربان من طرح لقاحهما بشكل طاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7015، وسجل أعلى سعر عند 0.7077 في حين سجل أقل سعر عند 0.7002.