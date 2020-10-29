شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي مسجلا أول تراجع في أربعة أشهر.



وانخفض مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 2.2% في سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بأكثر من 3%.