شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي مسجلا أول تراجع في أربعة أشهر.
وانخفض مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 2.2% في سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بأكثر من 3%.
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