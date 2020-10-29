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انخفاض مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي مسجلا أول تراجع في أربعة أشهر.


وانخفض مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 2.2% في سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بأكثر من 3%.

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