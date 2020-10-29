شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر نماء للكيماويات نرنفع 55% بالربع الثالث لانخفاض أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة نماء للكيماويات، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 54.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 9.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 6.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 11.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 2.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى إنخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، وإنخفاض الكميات المباعة، بالإضافة إلى إنخفاض إيراد الإستثمار.

وتراجعت المبيعات إلى 100 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 119 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وفي المُقابل، انخغضت مصاريف التمويل نتيجة لإنخفاض رصيد القروض القائمة، وإرتفاع الإيرادات الاخرى الناتج عن إنخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 20.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 9.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 10.66 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2019.