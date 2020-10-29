شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بنسبة 1.35% بجلسة نهاية الأسبوع..وتراجع 35 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.35% خاسراً 132.56 نقطة ليغلق عند مستوى 9691.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 187.4 مليون سهم بقيمة 389.9 مليون ريال عبر تنفيذ 8669 صفقة، وتراجع 35 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، واستقر سهم واحد، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.55%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.03%.

وفي سياق متصل أفصح بنك قطر عن بياناته المالية الموحدة المرحلية المختصرة للتسعة أشهر الماضية حتى تاريخ 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ صافي الخسارة (227.9 مليون ريال قطري) مقابل صافي الخسارة (299.7 مليون ريال قطري) لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغت خسارة السهم (0.326 ريال قطري) في الفترة المنتهية حتى 30 سبتمبر2020 مقارنة بخسارة السهم (0.428 ريال قطري) لنفس الفترة من العام السابق.

وكان المؤشرالعام لبورصة قطر، تراجع خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.41% خاسراً 41.09 نقطة ليغلق عند مستوى 9958.37 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 587.991 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.28%، وبلغ حجم التداول 1.02 مليار سهم بقيمة 2.14 مليار ريال عبر تنفيذ 40.56 ألف صفقة.

Advertisements

وهبط ببورصة قطر 5 قطاعات، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.45%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 1.18%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية 0.24%.

وتراجع 30 سهماً ببورصة قطر، على رأسها السينما بنسبة 9.04%، بينما ارتفع 16 سهماً تصدرها سهم التجاري بنسبة 2.65%، فيما استقر سهم التحويلية عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 3.34 ريال.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.