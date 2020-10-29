شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 29-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس عقب هبوط كبير مساء الأربعاء بقيمة 10 جنيهات، وذلك على خلفية تراجع أوقية الذهب من 1908 دولار إلي 1880 دولار، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 823 جنيها للجرام. أسعار الذهب ..عيار 18 سجل 705.5 جنيه للجرام أسعار الذهب ..عيار 18 سجل 705.5 جنيه للجرام عيار 21 سجل 823 جنيها للجرام عيار 24 سجل 940.5 جنيه للجرام فيما استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 29-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: عند 18.34 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: سجل 20.21 جنيه للشراء، 20.57 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.77 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع

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