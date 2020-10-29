ستاندرد أند بورز وناسداك يرتفعان عند الفتح بدعم من بيانات اقتصادية مبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم الخميس إثر بيانات اقتصادية مبشرة هدأت بعض المخاوف المتعلقة بزيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بينما تلقت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى دعما قبيل صدور تقاريرها المالية الفصلية. وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.54 نقطة أو 0.20 بالمئة ليسجل 3277.57 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 59.60 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 11064.47 نقطة عند جرس الفتح. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 38.97 نقطة بما يعادل 0.15بالمئة إلى 26480.98 نقطة.

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