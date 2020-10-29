المركزى الأوروبى يبقى التحفيز دون تغيير ويشير إلى إجراء فى ديسمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى البنك المركزى الأوروبى على سياسته بالغة التيسير دون تغيير اليوم الخميس، لكنه أشار إلى تقديم مزيد من الدعم في ديسمبر لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي في بيان "مجلس المحافظين سيضبط أدواته على النحو الملائم للتعامل مع التطورات بما يكفل أوضاع تمويل مواتية لدعم التعافي الاقتصادي والتصدي لأي تداعيات سلبية للجائحة على مسار التضخم المتوقع."

Advertisements

يشتري البنك المركزي الأوروبي بالفعل السندات بمستويات مرتفعة غير مسبوقة في إطار خطوات لتخفيف تداعيات الجائحة، مما يمنح صناع السياسات الوقت للتخطيط لخطوتهم التالية مع مواصلة حث الحكومات لتفعيل أدوات الميزانية في دعم الاقتصاد.

تضمن قرار اليوم أيضا الإبقاء على سعر فائدة الإيداع عند مستوى قياسي منخفض يبلغ سالب 0.5 بالمئة وتثبيت سعر إعادة التمويل الرئيسي عند الصفر.