شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يستقر اليوم الخميس 29-10-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى، اليوم الخميس، 29-10-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة المولد النبوي الشريف، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.34 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.34 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.34 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.34 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.38 جنيه للشراء.

Advertisements

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.34 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.43 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.32 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفى ابتداءاً من عام 1999 ، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الوأحد مقسم إلى 100 سنت.