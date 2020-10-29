شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي ينمو بأفضل وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثالث /2020 ،والتي سجلت نموا بمعدل 33.1% ،بأفضل وتيرة نمو فى تاريخ الولايات المتحدة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 32.1% ، وسجل الربع الثاني انكماشا بمعدل 31.4% بأسوأ وتيرة ركود فى تاريخ البلاد ، هذا البيان إيجابي لمعظم أسواق المال العالمية.

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