شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات النمو فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى نحو أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي ، فى ظل الانتشار السريع للموجة الثانية من فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 93.75 نقطة الأعلى منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.45 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.33 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.35% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.

لمواجهة ارتفاع الحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية ،أعلنت فرنسا فرض حالة الإغلاق الوطني فى البلاد لمدة شهر بداية من غدا الجمعة ، وأصدرت الحكومة الألمانية أمرا بإغلاق الحانات والمسارح والمطاعم بداية من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر.

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تعكس تلك التطورات الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي تعافي قد حدث للاقتصاد العالمي بعد انتهاء الموجة الأولى.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام ،والتي توضح مدى تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي دفعت الاقتصاد الأمريكي إلى تسجيل أكبر ركود فى تاريخ البلاد خلال الربع الثاني.

تصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثالث /2020 المتوقع انكماش نمو 32.0% ،وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماش بمعدل 31.4% فى الربع الثاني /2020.

وتصدر بنفس التوقيت ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.773 مليون فى الأسبوع المنتهي 24 تشرين الأول/أكتوبر من 0.787 مليون الأسبوع الأسبق.