شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون تبقى على توزيعات الأرباح دون تغيير لأول مرة منذ 1982 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقت إكسون موبيل على التوزيعات النقدية لربعها الرابع عند 87 سنتا للسهم لتصبح 2020 أول سنة لا ترفع فيها شركة النفط الأمريكية العملاقة توزيعات الأرباح لمساهميها منذ 1982.

فاجأ الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة وتهاوي الطلب الشركة هذا العام. وتراجعت الأسعار في الولايات المتحدة 39 بالمئة منذ بداية العام كما تهاوى الطلب العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.

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وتعهدت إكسون بخفض النفقات والوظائف في إجراءات قد تعلن غدا الجمعة. وقرار الإبقاء على توزيعات الأرباح النقدية الفصلية دون تغيير قد يشير إلى أنها تتوقع تحسنا من خفض النفقات يسمح لها بمواصلة تلك التوزيعات المرتفعة.

والتوزيعات السنوية البالغة 3.48 دولار للسهم تعادل 10.6 بالمئة من سعره.

شهدت الشركة خسائر لفصلين متواليين للمرة الأولى هذا العام ومن المتوقع أن تتكبد خسائر تبلغ ملياري دولار عن العام بأكمله، وفقا لتقديرات ريفينتيف باستبعاد مبيعات الأصول وخفض القيمة. ومن المقرر أن تعلن الشركة النتائج المالية للربع الثالث غدا الجمعة.