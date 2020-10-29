شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين يستضيف مؤتمر الأفرواسيوى 2021 بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى للتأمين استضافة المؤتمر العام للاتحاد الأفرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين لعام 2021، والذى يتزامن مع ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بعد اعتذار دولة الإمارات، وتقرر الموافقة على ضم المؤتمرين فى مؤتمر واحد، كما أقر عرض القوائم المالية والحسابات الختامية للاتحاد المصرى للتأمين عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2020، وتأجيل الإعلان عن منصب الأمين العام للتصفية النهائية، وذلك أثناء انعقاد مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين يوم الأربعاء الماضى الموافق 28/10/2020 بتشكيله الجديد بمقر الاتحاد.

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من جانبه، قال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إن اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء قد أقر عرض القوائم المالية والحسابات الختامية للاتحاد المصرى للتأمين، عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2020 بصفة مبدئية قبل عرضها على مراقب الحسابات، وأضاف الزهيرى فى بيان صحفى للاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد قد ناقش الطلب المقدم من الاتحاد الأفرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين بقيام الاتحاد المصرى للتأمين، باستضافة المؤتمر العام للأتحاد الأفرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين لعام 2021 ، والذى يتزامن مع ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، حيث أن مجلس إدراة الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين وافق على عقد مؤتمره العام لعام 2021 فى مصر، بعد اعتذار دولة الإمارات وتقررالموافقة على ضم المؤتمرين فى مؤتمر واحد يعقد فى شرم الشيخ.

وفيما يتعلق بشغل منصب الأمين العام فقد أشار المجلس إلى تسلم عدد (21) طلب ترشيح لمنصب الأمين العام، وأشار علاء الزهيرى إلى أنه قد تم تصفيتهم إلى عدد (5) مرشحين قام كل منهم بعرض رؤيته المستقلبة لتطوير الاتحاد والعمل به خلال الأربع سنوات القادمة، وقد تم تأجيل الاختيار للتصفية النهائية، وسوف يتم عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد فى أقرب وقت للاختيار النهائى.