شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: ارتفاع حجم المعاشات المنصرفة من البريد لـ7 مليارات جنيه يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول حجم المعاشات المنصرفه من الهيئة القومية للبريد، إلى 7.096 مليار جنيه فى يوليو 2020 مقابل 5.38 مليار جنيه فى يونيو 2020 ونحو 5.45 مليار جنيه في يوليو 2019.

كان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد اجتمع بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى تشكيله الجديد الأسبوع الماضى وكلف أعضاء مجلس الإدارة بالانتهاء من خطة تطوير مكاتب الهيئة ورفع كفاءتها وفقا للخطة الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه فى هذا الشأن، وتطوير منظومة المدفوعات، وتوسيع محفظة الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية.

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وأشاد الدكتور عمرو طلعت، بالتطور الكبير الذى شهده البريد خلال الفترة الماضية فى الشكل والمضمون، وتوسعه فى تقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل إلى جانب الخدمات المالية والبريدية؛ الخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية والتى لاقت إقبالا كبيرا واستحسان من كافة المواطنين، مع التحول نحو تقديم خدمات الشمول المالى بكافة أنواعها.

وأضاف أن البريد خلال الفترة القادمة سيمثل محوراً رئيسياً فى بناء مصر الرقمية ومجتمع رقمى متكامل فى ظل الانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب الهيئة والذى يعد عنصراً داعماً لها يؤهلها لتقديم كافة خدمات مصر الرقمية للمواطنين خاصة للذين هم أقل تعاملا مع التكنولوجيا؛ مشيرا إلى أنه تم التوسع فى المنافذ التي تقدم خدمات التوثيق بالتنسيق مع وزارة العدل لتصل إلى 109 مكاتب بريد بنهاية هذا العام بهدف التخفيف على المواطنين.