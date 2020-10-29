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الدولار يستقر اليوم الخميس 29-10-2020 .. لعدم وجود تعاملات بالبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 29-10-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة المولد النبوي الشريف، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

918e9a0098.jpg سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.

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15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

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ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

 

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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