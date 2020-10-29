شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور .. انخفاض البرتقال ليتراوح بين 3-5.5.جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 29-10-2020 استقرارا وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة بحسب الأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ان أسعار البرتقال ابو سرة انخفضت لتسجل 3-5.5 مقابل 3.5- 7 جنيهات، وسجل البرتقال البلدى 6-12 جنيها والبرتقال السكري 6-12 جنيها.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار المانجو من 10 الي 20 جنيها، والعنب الأحمر رومي 3-4 جنيهات، والعنب الكريمسون 7-11 جنيها والكمثري سجلت 7 الي 9 جنيهات الكنتالوب تراوح بين 4 و5 جنيهات، والجوافه من 3 إلى 5 جنيهات، والموز المستورد من 15 الي 20 جنيها.

Advertisements

وأضاف النجيب أن أسعار التفاح الأحمر من 18 الي 20 جنيها، والتفاح الأخضر من 12 الي 16 جنيها، والفراولة من 9 إلى 12 جنيها، والبلح البرحي من 12 إلى 17 جنيها، و البلح الأحمر من 4 إلى 7 جنيهات، والتين من 6 إلى 9 جنيها، والكاكا من 7 إلى11 جنيها.

الجدير بالذكر أن مصر صدرت ما يقرب من 1.8 مليون طن فى البرتقال فى عام 2019 لتحتل المركز الأول قبل أسبانيا مباشرة، وفقا لمركز التجارة الدولى وهى وكالة مشتركة لمنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة.