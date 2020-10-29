أسهم أوروبا تنتعش قليلا بدعم نتائج الشركات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد تقارير نتائج قوية من شركات مثل رويال داتش شل النفطية العملاقة وإيه.إس.إم لمعدات صناعة الرقائق، لكن المعنويات مازالت هشة بعد يوم من بيع واسع النطاق جراء المخاوف حيال فرض إغلاقات.

وبعد بداية مهزوزة، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، بينما تقدم المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة وزاد فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي زيادة طفيفة عقب ملامسة أدنى مستوياتهما في أشهر أمس الأربعاء.

كانت أسواق الأسهم هوت يوم الأربعاء، بعد أن فرض أكبر اقتصادين أوروبيين قيودا لا تقل صرامة عن تلك التي دفعت الاقتصاد العالمي في وقت سابق من السنة إلى أعمق ركود يشهده لأجيال.

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وتتركز الأنظار على البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يبقي سياسته النقدية دون تغيير، لكن قد يمهد لإجراء في ديسمبر في ظل معاناة اقتصاد منطقة اليورو من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وزاد سهم إيه.إس.إم إنترناشونال الهولندية 4.4 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للربع الأخير من العام.

وهوى سهم نوكيا 14.2 بالمئة متذيلا الأداء على ستوكس 600 بعد أن خفضت الشركة توقعها لأرباح العام بأكمله.